Ingredientul secret pentru spaghetele carbonara. Cum devin atat de aromate. Spaghetele carbonara sunt una adevarat deliciu. Se prepara extrem de repede, iar uleiul de masline le da un gust cat se poate de aromat. Ingredientele necesare pentru spaghetele carbonara sunt urmatoarele: Ingredientul secret pentru spaghetele carbonara. Cum devin atat de aromate 200 gspaghete 200 gsmantana 100 gbacon 3ouaulei de maslinesarepiper In ceea ce privește modul de preparare, prima oara se fierb pastele in apa cu sare conform instrucțiunilor de pe pachet. Se limpezesc in jet de apa rece și se lasa la scurs. Baconul…