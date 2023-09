Stiri pe aceeasi tema

- Adori gustul, dar nu efortul pe care trebuie sa il depui pentru a le prepara? Daca iți dorești sa te poți bucura de acest desert fara batai de cap in bucatarie, trebuie doar sa ții cont de un truc simplu. Afla, din randurile de mai jos, ce sa adaugi in clatite pentru a le ajuta […] The post Ce sa adaugi…

- Daca vrei sa te bucuri de un preparat delicios, un adevarat rasfaț culinar, trebuie sa ții cont de un truc simplu. Afla, din randurile de mai jos, ce sa adaugi in carnea tocata pentru chiftele. Ingredientul pe care il pun gospodinele cu experiența. Ce sa adaugi in carnea tocata pentru chiftele O singura…

- Prepararea delicioaselor chiftelute pare una extrem de simpla, dar puține gospodine știu cata sare se pune la chiftele. Acestea ies delicioase și gustoase daca sunt respectate ca la carte ingredientele si pasii gatirii. In materialul urmator, va aratam pas cu pas cum se prepara corect chiftelele! Cata…

- Toamna bate la ușa, așa ca este timpul sa ne umplem camara cu conserve delicioase. Gospodinele pregatesc din timp bunatați, iar printre acestea se numara și bulionul de roșii fara fierbere. Acest sos este delicios, plin de vitamine și se pastreaza foarte bine in timpul iernii. Iata rețeta de bulion…

- Ne aflam in ultima luna de vara din acest, iar gospodinele se pregatesc sa marcheaze acest sfarșit cu inceputul pregatirilor pentru lunile de iarna ce se anunța a fi din ce in ce mai geroase. Mai exact, bucataresele din toate colțurile țarii iși fac listele de cumparaturi și incep sa prepare gem, dulceața,…

- Gospodinele iși pregatesc intens bunatațile pentru iarna, iar sucul de roșii nu lipsește niciodata din preparatele lor. Este important sa ții cont de cateva sfaturi utile pentru o rețeta delicioasa. Iata care este ingredientul secret care ii da un gust bun!

- Deși cea mai simpla rețeta de pește este cea care implica prajitul sau scufundarea in baie de ulei, exista și tipuri de pești care nu pot fi gatiți astfel. Iata ce ne recomanda chef Joseph Hadad!"Peștii cu fileuri mai groase au tendința sa se usuce in procesul de prajire, in vreme ce cei mai firavi…

- Salata de vinete este unul dintre prepararele ”vedeta” din aceasta perioada, iar oamenii abia așteapta sa o consume cu roșii sau alte legume. Deși rețeta este foarte simpla și ai nevoie de doar cateva lucruri, oamenii uita de ingredientul secret, ieftin și surprinzator, care ii va da un gust unic. Deși…