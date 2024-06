Care este cel mai dominant oraș pentru start-upuri din România S-a facut un raport Cu un scor de opt ori mai mare decat cel din Cluj-Napoca, Bucureștiul este cel mai dominant oraș pentru start-upuri din Romania, arata cel mai recent raport al Startup Blink. Capitala iși menține poziția 8 in Europa de Est de patru ani consecutiv și exceleaza in industria Inteligenței Artificiale, unde se situeaza pe primul loc in Europa de Est, dar Sofia reduce constant diferența, noteaza Economica . In schimb, topul pe țari arata ca, in afara de Bulgaria, toate celelalte țari balcanice din aceasta categorie, inclusiv Romania, Croația și Grecia, au inregistrat o scadere in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

