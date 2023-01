Stiri pe aceeasi tema

- Drojdia este folosita in multe produse de panificație, ajutand la creșterea preparatului. Aceasta poate fi inlocuita cu un aliment pe care il gasim in propriile noastre case și se folosește foarte ușor. Rezultatul se arata la fel de spectaculos și nu este nicio diferența.

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar sarmalele nu lipsesc de pe mesele romanilor. Puține gospodine știu cum sa prepare corect preparatul tradițional, dar și cata carne tocata trebuie sa pui la 100 de sarmale. Iata care este secretul pentru a ieși delicioase!

- In ultimii ani, pregatirile pentru lunile de iarna nu inseamna doar umplerea rafturilor din camara cu borcane cu muraturi, zacusta sau gemuri. Tot mai multe gospodine au inceput sa pastreze la rece diferite legume sau preparate pe care le pot dezgheța oricand au nevoie de ele, insa omit un detaliu extrem…

- Cele mai multe gospodine se ingrijoreaza deja pentru mesele de sarbatori. Majoritatea dintre ele iși doresc sa puna pe masa cele mai bune produse, motiv pentru care cauta an de an rețete noi. Din pacate, cateva dintre acestea adauga un ingredient care nu are ce cauta in cozonac. Produsul tradițional…

- Afla cata smantana trebuie sa pui pentru doua porții de piure. In momentul in care gatim, mai ales cand nu ne putem ghida dupa o rețeta, una dintre marile provocari cu care ne confruntam este alegerea cantitaților potrivite din fiecare ingredient folosit pentru preparatul dorit. Cand vorbim despre celebra…

- Unele gospodine ar spune ca pastele se numara printre cele mai simple feluri de mancare. Daca reușești sa fierbi apa și sa adaugi sosul, poți spune ca ai deja un rezultat final acceptabil. Adevarul e ca lucrurile nu stau tocmai așa – cel puțin, nu in cazul italienilor, renumiți pentru aceasta mancare.…

- Daca iți dorești un preparat delicios, insa nu știi cata apa se pune la o cana de orez, noi iți prezentam greșeala pe care multe gospodine o fac. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi atunci cand pui la fiert orezul pentru a gati preparate culinare delicioase!

- Ciorba de burta este preparatul care nu lipsește de pe mesele romanilor, in special de sarbatori, atunci cand toata familia este reunita și servește o masa copioasa impreuna. Ei bine, pentru aceasta rețeta exista cateva secrete, iar unul dintre ele este despre cand se pune smantana in ciorba de burta,…