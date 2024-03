Inginerii americani au prezentat un nou tip de beton inovator Capabil sa se incalzeasca singur, fara utilizarea surselor externe de energie. Despre aceasta relateaza portalul Sibnet.ru. In timpul anotimpurilor extrem de reci, aceasta tehnologie va permite drumurilor sa topeasca zapada fara eforturi suplimentare. Particularitatea acestui nou compus consta in includerea parafinei in compoziția sa. La scaderea temperaturii, acest material trece din starea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Inginerii NASA au primit un semnal de la sonda Voyager-1, aflata in spațiul interstelar, dupa luni de zile in care nu au mai putut comunica cu dipozitivul, un semnal imbucurator pentru cercetatorii astronomi care incearca sa repare o problema de comunicație care a persistat vreme de patru luni, relateaza…

- Oamenii de știința din New York au efectuat un nou studiu și au descoperit lucruri noi despre legatura dintre stres si cancer, relateaza Rador Radio Romania. Stresul cronic poate duce la dezvoltarea cancerului? Oamenii de știința din New York au incercat sa raspunda la aceasta intrebare; iar articolul…

- Alegatorii americani sunt, in general, sceptici ca presedintele american Joe Biden este apt mintal sa detina un al doilea mandat. Iar majoritatea considera ca potentialul sau rival, republicanul Donald Trump, este la randul sau inapt psihic pentru a prelua fotoliul de la Casa Alba, conform unui sondaj…

- La o audiere organizata in 31 ianuarie la Washington, senatorul american Tom Cotton de la Comitetul Judiciar a aruncat o serie de intrebari ignorante directorului TikTok, Shou Zi Chew, intrebandu-l daca are cetațenie chineza și daca a fost oare membru in Partidul Comunist Chinez și așa mai departe.…

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi si peste 30 au fost raniti intr-un atac cu drona asupra unui avanpost din Iordania. Oficiali americani au declarat pentru CNN ca este prima data cand trupele americane sunt ucise de focul inamicului in Orientul Mijlociu de la inceputul razboiului din Gaza.…

- Contractul pentru proiectul tehnic si pentru executia lucrarilor la placa uriașa din beton din Piata Unirii din București, care este supusa riscului de prabușire, va fi semnat luni, 22 ianuarie, a transmis duminica, 21 ianuarie, Primaria Sectorului 4.Potrivit instituției, construcția din beton, veche…

- Președintele american Joe Biden i-a invitat miercuri la Casa Alba pe liderii celor doua camere ale Congresului pentru a-i convinge sa aprobe continuarea ajutorului destinat Ucrainei, intrerupt in acest moment din cauza lipsei unui acord intre parlamentarii republicani și cei democrați privind o prelungire…

- Astazi a avut loc ultima ședința din anul 2023 a Colegiului Prefectural al Județului Satu Mare. In prima parte, prefectul a prezentat Raportul de activitate al Colegiului prefectural pentru anul 2023, o retrospectiva a intalnirilor, acțiunilor comune, a dezbaterilor și prezentarilor susținute de-a lungul…