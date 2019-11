Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop, padurar in cadrul Direcției Silvice Maramureș, a fost ucis miercuri seara intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Strambu Baiuț, in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori. Din primele informații, padurarul Liviu Pop a fost impușcat mortal, iar corpul acestuia, abandonat…

- In data de 3 octombrie 2019, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a organizat, in parteneriat cu Comitetul Electrotehnic Roman, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, a IX-a editie a Seminarului de Istoria Electrotehnicii Romanesti. Seminarul a reprezentat…

- Conferinta "Reteaua campionilor in domeniul integritatii" este organizata in perioada 18 - 19 septembrie 2019 de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in cadrul proiectului "Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control, formata din politisti de frontiera si lucratori vamali, a descoperit peste 20 de kilograme de bijuterii susceptibile a fi din chihlimbar, ascunse in bagajele personale si pe corpul unui cetatean turc. In ziua de 12 septembrie a.c.,…

- ,,Creat pentru a fi savurat” este mesajul prin care Wine of Moldova invita publicul din Romania sa descopere vinurile, muzica și gastronomia din Republica Moldova in cadrul Festivalului Vinului Moldovei care va avea loc weekendul acesta, pe 14 și 15 septembrie, la Lagoo-Snagov. Este cea de-a doua ediție…

- A fost membru al Academiei de Stiinte Medicale si presedinte al Consiliului National de Etica al Ministerului Sanatatii. Este autorul unui „Manual de farmacologie" in doua volume (1981 si 1985), precum si a numeroase studii si comunicari. „Om de stiinta cu un larg orizont cultural, remarcabil specialist…

- Incepand cu luna aceasta, clienții foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, au acces la un nou serviciu prin intermediul platformei: livrare de cafea de la peste 40 de cafenele partenere. Pentru inceput, serviciul este disponibil doar in București, acesta urmand sa fie disponibil…

- Joi, 22 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/ 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 august 2019, Loteria Romana a acordat 22.767 de castiguri, in valoare totala de 1.311.736,72 lei. La Loto 6/ 49, la categoria I, se inregistreaza un report…