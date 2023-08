Stiri pe aceeasi tema

- Militanti ai Armatei de Eliberare a Balucistanului (BLA) au atacat duminica un convoi care transporta ingineri chinezi catre portul Gwadar din sud-vestul Pakistanului, un port finantat de China, transmite AFP.

- Hackeri cu legaturi cu regimul de la Beijing au spart contul de e-mail al ambasadorului american in China, Nicholas Burns, intr-o operațiune de spionaj despre care se crede ca a țintit cel puțin sute de adrese guvernamentale, a relatat WSJ, joi, citat de Reuters.

- Pe masura ce temperaturile au atins noi recorduri, cu valori de peste 40 de grade Celsius in multe orașe din China, un subiect de mare interes a devenit „cum sa te protejezi de soare”, conform informațiilor Reuters. Cei interesați de o protecție completa impotriva razelor ultraviolete (UV) cauta accesorii…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping l-a primit miercuri, la Beijing, pe președintele Palestinei, Mahmud Abbas, afalt in vizita de stat in China. Xi Jinping a aratat ca China si Palestina sint bune prietene si partenere, care se bucura de incredere reciproca si se sprijina reciproc. China este una dintre…

- O investigatie The Times & Sunday Times, publicata azi, sustine ca cercetatorii chinezi din Wuhan au manipulat virusi mortali, proveniti de la lilieci, pentru a-i transforma in arme. Sunday Times a obtinut noi dovezi in acest sens, dupa ce a consultat sute de documente, inclusiv rapoarte confidentiale.…

- Militanți islamiști au luat cu asalt, marți, o uzina de extracție a gazelor naturale și petrolului din nord-vestul Pakistanului, ucigand patru polițiști și doi paznici privați, a anunțat poliția, citata de Reuters.

- In timp ce NATO considera China comunista o amenintare, fostii premieri PSD Dancila si Adrian Nastase se lauda cu vizitele la Beijing. „Personalitatea si opera diplomatului, universitarului si omului politic Nicolae Titulescu (1882-1941) a fost evocata astazi, in cadrul unui eveniment organizat la…