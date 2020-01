Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat luni ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii…

- Modificarile facute controversatei OUG 114 privind amanarea pensiilor speciale pentru primari, inghetatrea salariilor demnitarilor si incetarea detasarilor angajatilor din mediul privat la stat, vor fi aprobate prin ordonanta de urgenta.

- Ziarul Unirea Guvernul iși asuma raspunderea pe modificarea OUG 114 și pe buget: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat și inghețarea salariilor demnitarilor printre masuri Guvernul iși asuma raspunderea pe modificarea OUG 114 și pe buget: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat și inghețarea…

- Printre modificarile OUG 114/2018 sunt cele legate de inghețarea indeminizațiilor demnitarilor in 2020, interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat și a detașarilor din privat la stat, potrivit documentului obținut de Mediafax.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114. "Am prezentat propunerile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru modificarea…

- I. PROIECTE ANALIZATE IN PRIMA LECTURA 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea…

- Proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței din 6 noiembrie 2019- PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala…