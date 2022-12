Înghețarea instalațiilor de apă în timpul iernii. Care sunt cauzele și ce recomandă specialiștii ApaVital Avand in vedere ca se apropie o perioada cu temperaturi scazute, ApaVital reaminteste care sunt cauzele inghetarii instalatilor interioare de apa si ce trebuie facut pentru a evita astfel de situatii. Pricipalele cauze ale inghetarii instalatiilor interioare de apa sunt diverse. De la nerespectarea normelor tehnice de instalare a conductelor si bransamentelor, acolo unde firmele au realizat lucrari si multe dintre retele nu au fost amplasate sub adancimea de inghet pentru Iasi, respectiv la minimum 105 cm adancime, pana la consumul scazut inregistrat la capetele de retele sau constructiile betonate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

