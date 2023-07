Stiri pe aceeasi tema

- In luna august, 1.068 de absolvenți de clasa a XII-a sau a XIII-a vor susține bacalaureatul in sesiunea de toamna. Probele de competențe vor incepe pe 7 august, iar cele scrise, noua zile mai tarziu. Rezultatele vor fi afișate la finalul aceleiași luni.

- Votul național neconcludent de la alegerile legislative din Spania, de duminica, a dus la un parlament divizat, fara o majoritate guvernamentala clara. Partidul Popular, de centru-dreapta, a obținut cele mai multe voturi, dar nu are nici pe departe suficiente locuri pentru a forma un guvern pe cont…

- Nicoleta Dumitrescu Dupa joaca de-a uite nu este gaura de 20 de miliarde de lei la bugetul statului, din primavara acestui an, din nou, pe vreme de canicula, de data aceasta, coaliția de la guvernare iar se agita, nevoie mare, pe tema necesitații reducerii cheltuielilor bugetare ale instituțiilor publice.…

- Un accident grav s-a produs duminica pe raza localitatii Bira, din judetul Neamt. In urma ciocnirii dintre doua masini, a rezultat moartea unei tinere de 19 ani, precum si ranirea grava a altor doua persoane, relateaza Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron acuza vineri Moscova de faptul ca este ”o putere destabilizatoare a Africii” si isi exprima regretul fata de faptul ca alegerile Kremlinului ”nu joaca un rol benefic pentru comunitatea internationala”, intr-un interviu acordat mai multor publicatii, in marja Summitului…

- Masura face din Croatia singura tara din UE aflata pe lista, care include si Emiratele Arabe Unite, Panama si Mali, si vine ca raspuns la deficientele tarii in prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului. T. Raja Kumar, presedintele organizatiei, a declarat jurnalistilor ca Croatia s-a angajat…

- Presedintele USR Catalin Drula (FOTO) a declarat ca, in Congresul de sambata al partidului, este dat un mandat pentru crearea unei strategii politice la actuala guvernare si a mentionat ca semnala care este dat este unul al unei constructii in jurul USR. Prin urmare, USR a votat, la evenimentul de sambata,…

- Paul Ipate, in varsta de 38 de ani, a fost vazut in ultima perioada mai mult in spectacolele de teatru și mai puțin pe micile ecrane. Actorul explica de ce a luat aceasta decizie.„La mine a fost tot timpul mai mult zona de teatru. Filmul este oricum o industrie mai puțin dezvoltata decat teatrul. Imi…