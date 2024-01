Vladimir Putin acuza liderul revoluției din 1917, Lenin, pentru necazurile sale din Ucraina, dar ramane incapabil sa-i diminueze moștenirea falnica. Centenarul de astazi de la moartea lui Vladimir Lenin, unul dintre cei mai influenți lideri ai secolului al XX-lea, a ramas in mare parte necelebrat in țara sa natala, Rusia , in acest weekend, unde liderul revoluționar este acuzat ca a pus o „bomba cu ceas” sub Rusia și Ucraina, care a explodat in ultimul deceniu. In Piața Roșie nu vor fi parade sau discursuri emoționante. Motivul evident este ca unul dintre cei mai stridenți critici ai lui Lenin…