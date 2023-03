Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank Romania și OTP Bank Plc. anunța incheierea unui acord de finanțare cu Exigent Property Investment SRL, in valoare de 57,80 milioane de euro, pentru construirea fazei cu numarul 5 din ansamblul rezidențial Exigent Plaza Residence, aflat in cartierul Militari din București, intre mall-ul Plaza…

- ”ING Bank Romania a finantat cu 13,4 milioane de euro compania Alconor, cu capital integral romanesc, ce activeaza in domeniul productiei de bauturi racoritoare, dar si de hrana pentru animale de companie. Cu finantarea acordata, Alconor vizeaza consolidarea segmentului de hrana uscata pentru animale…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat anul trecut din executari silite 14,2 miliarde lei, cu 15,9% mai mult fata de anul 2021. De asemenea, ANAF arata, in raportul privind activitatea institutiei in anul 2022, ca veniturile la bugetul de stat pe care le-a colectat anul trecut au…

- ”Prin activitatea de executare silita s-au incasat 14,2 miliarde lei, cu 15,9% mai mult fata de anul 2021. La data de 31.12.2022 erau in derulare 43.912 esalonari la plata cu un total al arieratelor esalonate in suma de 11,5 miliarde lei. Pentru debitorii avand esalonari in derulare, dintre facilitatile…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) in 2022, in crestere cu 23,8% fata de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Rezultatul operational…

- BCR a inregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) in 2022, in crestere cu 23,8% fata de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021. ”BCR a inregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) in 2022, in crestere cu 23,8% fata de 1,409 miliarde…

- In Moldova, in 2022, exportul de marfuri s-a ridicat la 4 miliarde 335,1 milioane de dolari SUA, adica cu 37,9% mai mult decit in 2021. Informația este facuta publica de Biroul Național de Statistica, aceasta menționind ca exportul de marfuri autohtone in 2022 s-a ridicat la 2 miliarde 966,3 milioane…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realiza anul trecut un profit net de 10,3 miliarde lei (peste 2 miliarde euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…