ING Bank estimează o contracţie economică de 0,9% pentru România în 2020 ING Bank a revizuit negativ prognoza de crestere pentru economia României estimând o contractie economica de 0,9% pentru anul acesta. Estimarile pentru regiune au fost de asemenea revizuite, scrie Mediafax. &"Desi saptamâna trecuta eram înca relativ optimisti, semnalele pe care le primim din economia reala ne fac sa ne asteptam la o contractie a PIB în 2020. Cu exceptia unui impuls temporar pe zona de vânzari cu amanuntul care se datoreaza factorului frica, pur si simplu nu ne putem astepta la nimic bun de la urmatoarele luni", arata Valentin Tataru, economist… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

