Înfrângere dramatică pentru SCM Timișoara la final de an SCM Timișoara a fost aproape de o surpriza in ultimul meci din 2020. „Leii din Banat” au dus in overtime jocul cu gazda turneului de campionat de pe Cibin – favorita CSU Sibiu, care s-a impus insa in repriza suplimentara de cinci minute, scor 92-85. Prima repriza a fost una foarte buna pentru elevii lui […] Articolul Infrangere dramatica pentru SCM Timișoara la final de an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

