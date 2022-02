Stiri pe aceeasi tema

- In cursul anului 2021, polițiștii Serviciului pentru Imigrari al Județului Brașov au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 2945 de persoane, cetațeni din state terțe și europeni. Au fost depistați 78 de straini in situații ilegale și emise 74 decizii de returnare.…

- Liderii studentilor vor merge azi la Ministerul Educatiei si la Guvern pentru a le transmite guvernantilor “cozonac cu rahat si cacao, drept echivalent al bugetului acordat educatiei si ca raspuns la ignorarea solicitarilor studentilor”. Procentul de 2,28% din PIB alocat Educatiei este “rusinos” si…

- Aproximativ 1.500 de membri și simpatizanți AUR au participat, marți, la protestul organizat și anunțat de liderii partidului. Protestul impotriva certificatului COVID de la Parlament a culminat cu un moment de vandalism in care cateva sute de protestari au intrat in curtea Parlamentului. O fotografie…

- Toate persoanele care intra in tara incepand de luni au obligatia de a completa electronic, in termen de 24 de ore, formularul digital de intrare in tara, prin aplicatia plf.gov.ro, nerespectarea acestei obligatii fiind sanctionata cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei.Pana duminica la ora 18,00,…

- Toate persoanele care intra in tara incepand de luni au obligatia de a completa electronic, in termen de 24 de ore, formularul digital de intrare in tara, prin aplicatia plf.gov.ro, nerespectarea acestei obligatii fiind sanctionata cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei, au anuntat, sambata, reprezentantii…

- Formularul digital de intrare in țara a fost adoptat de Guvern. Astfel, toți cei care intra in țara din 20 decembrie vor trebui sa-l aiba completat. Alexandru Rafila, despre formularul PLF „Este vorba despre adoptarea unui act normativ care, practic, se inscrie in preocuparea care exista la nivelul…

- - Anul acesta, se implinesc 103 de ani de la Unirea tuturor romanilor intr-un singur stat. Aproximativ 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor, la care se…

- Rapiditatea cu care se raspandește noua varianta Omicron a virusului COVID-19 determina tot mai multe țari sa impuna o serie de retricții pentru a evita infectarea populației. Situația se agraveaza de la ora la ora. In acest context, CNSU a actualizat lista țarilor și a teritoriilor de risc epidemiologic…