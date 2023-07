Stiri pe aceeasi tema

- Infractori, luptatorii voluntari și traficanți de arme din Ucraina au furat anul trecut arme și echipamente furnizate de Occident pentru militarii Kievului, dar acestea au fost recuperate, potrivit unui raport al inspectorului general al Departamentului Apararii, obținut de CNN.

- Ministerul Apararii a scos la concurs 2.187 de locuri de rezervisti voluntari (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), in unitati militare din București și 38 judete. Candidatii proveniti din randul cetatenilor fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.

- Starlink de la SpaceX, serviciul de comunicații prin satelit inițiat de miliardarul Elon Musk, are acum un contract cu Departamentul Apararii pentru a cumpara aceste servicii prin satelit pentru Ucraina, a anunțat joi Pentagonul.

- Ofițerii FBI ar fi declanșat o ampla ancheta in Romania dupa ce sute de membri ai clanurilor au ajuns ilegal in SUA, unde se ocupa, in principal, de clonarea cardurilor bancare. In acest mod, gruparile romanești de crima organizata ar fi furat din conturile cetațenilor americani sume de ordinul milioanelor…

- Administratia presedintelui american Joe Biden planifica sa trimita in Taiwan ajutoare pentru arme in valoare de 500 de milioane de dolari, recurgand la aceeasi prerogativa de urgenta utilizata de peste 35 de ori pentru Ucraina, a declarat vineri o sursa familiarizata cu acest plan, informeaza Reuters,…

- Danemarca va trimite in Ucraina echipamente militare in valoare de 250 de milioane de dolari sub forma unei donații. De asemenea, Danemarca va oferi sprijin financiar și echipamente militare in valoare de 250 de milioane de dolari, a declarat ministrul apararii din Danemarca, Troels Lund Poulsen, potrivit…