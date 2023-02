Infractiuni la regimul rutier, constatate in flagrant delict, de politistii din Nasaud si din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Beclean.

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 9 din 26 Ianuarie 2023 BULETIN INFORMATIV 26 IANUARIE 2023 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de savarsirea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. 1. La data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 05:30,…

- Doi tineri de 14 și 15 ani, banuiți de comiterea mai multor furturi de pe raza comunei Band, au fost identificați de catre polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band. „La data de 17 ianuarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band, au identificat doi tineri, in…

- Acțiunile pentru siguranța comunitații din ultimele 24 de ore, desfașurate de Poliția Romana au avut ca rezultat depistarea a 13 urmariți și prinderea in flagrant delict a peste 200 de persoane.Ieri, polițiștii au organizat 323 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii…

- Un autocar care se deplasa spre Sighetu Marmației a fost aseara implicat intr-un grav accident de circulație care s-a produs pe drumul național 17C in localitatea Telciu din județul Bistrița-Nasaud. In urma accidentului au decedat trei persoane. Persoanele decedate se aflau in autoturismul care s-a…

- La data de 27 decembrie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita au oprit pe Drumul Judetean 173, in Pinticu, un autoturism care nu avea aplicate placute de inmatriculare. La volan a fost identificat un tanar de 24 de ani, din localitate. In urma verificarilor, politistii au stabilit faptul…

- La data de 7 decembrie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, impreuna cu cei ai Serviciului pentru Actiuni Speciale au depistat si oprit in trafic, pentru control, un ATV care circula pe Drumul Judetean 172G, prin Livezile.Conducatorul acestuia a fost identificat ca fiind un barbat,…

- La data de 11 noiembrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au prins in flagrant delict doi barbați, care sustrageau combustibil din doua utilaje de construcții, situate in apropierea localitații Ciocmani. In fapt, vineri, 11 noiembrie, la ora 21:13, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou…

- La data de 4 noiembrie a.c., politistii Serviciului Rutier Bistrita-Nasaud au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada Somesului din Sangeorz-Bai. La volan a fost identificat un barbat, de 58 de ani, din Sangeorz-Bai, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind…