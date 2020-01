INFP.ro: Cutremur cu magnitudine 5.3. În ce oraşe s-a simţit In ziua de 12 Ianuarie 2020 la ora 07:24:01 (ora locala a Romaniei) s-a produs in SOUTHWESTERN KASHMIR un cutremur cu magnitudinea mb 5.3, la adancimea de 50km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km N de Srinagar, 108km NE de Muzaffarabad, 136km E de Battagram, 157km N de Kotli, 183km NE de Islamabad, 191km NE de Rawalpindi, 195km E de Mingora, 211km N de Bhimbar, 224km N de Jhelum, 236km E de Mardan. Cutremur puternic sambata dupa amiaza. ALERTA de la INFP. Autoritatile au decretat stare de urgenta in zona La 8 octombrie 2005, un cutremur violent cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net La 8 octombrie 2005, un cutremur violent cu…

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 20 Decembrie 2019 la ora 13:39:52 ora locala a Romaniei s a produs in Hindu Kush Region, Afganistan un cutremur cu magnitudinea mb 5.9, la adancimea de 200km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 158km E de Kunduz, 222km N de Jalalabad, 243km NV de Mingora, 247km NE de Kabul,…

- Autoritatile din Pakistan se lupta sa faca fata unei invazii a lacustelor de desert intr-una dintre cele mai sarace regiuni ale tarii, unde milioane de insecte devoreaza culturile, sporind temerile privind nesiguranta alimentara, informeaza DPA miercuri. Insectele au distrus culturile de bumbac, grau…

- Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Meciul de Cupa Davis dintre echipele Pakistanului si Indiei, prevazut initial la Islamabad, se va disputa pe "teren neutru" din motive de securitate, a anuntat Federatia Internationala de Tenis (ITF), organizatoarea competitiei, citata de AFP. Aceasta intalnire din zona Asia/Oceania, programata…

- Meciul de Cupa Davis dintre echipele Pakistanului si Indiei, prevazut initial la Islamabad, se va disputa pe 'teren neutru' din motive de securitate, a anuntat Federatia Internationala de Tenis (ITF), organizatoarea competitiei, citata de AFP.

- Stare de urgenta in India din cauza nivelului inalt de poluare. Autoritatile au dispus distribuirea a cinci milioane de masti pentru elevii si parintii din capitala New Delhi, insistand sa fie purtate cat mai mult. De altfel, scolile au fost inchise timp de o saptamana.

- Anterior, aeronava ca transporta perechea regala britanica a avut doua tentative eșuate de aterizare in alte orașe pakistaneze, Rawalpindi și Islamabad. Cuplul regal, care, in perioada 14-18 octombrie a efectuat o vizita oficiala in Pakistan, și-a petrecut restul zilei de joi in Lahore. Prințul…