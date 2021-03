Traficul este restrictionat vineri pe DN7, in judetul Valcea, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, intre orele 08,00 si 16,00, in functie de conditiile meteorologice, pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, pe raza mai multor localitati din judetul Valcea, vor avea loc lucrari la partea carosabila, fiind impuse mai multe restrictii de trafic: * km 163+400 metri - 163+650 metri, pe raza localitatii Golesti - turnare grinda in vederea montarii parapetului; * km 186 - 239, intre localitatile Bujoreni…