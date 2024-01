Informații alarmante pentru Europa Hamas a planificat atacuri teroriste asupra unor tinte din Europa, inclusiv asupra ambasadei Israelului din Stockholm, susține guvernul israelian. „Intr-un efort continuu al (serviciilor de) informatii, au fost descoperite informatii considerabile, ceea ce demonstreaza cum procedeaza organizatia terorista Hamas pentru a-si extinde activitatea violenta in strainatate pentru a ataca persoane nevinovate din intreaga lume”, a comunicat biroul premierului Benjamin Netanyahu sambata seara. Israelul a adunat dovezi in acest sens, atat in mod independent, cat si in cooperare cu servicii de informatii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

