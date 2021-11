Stiri pe aceeasi tema

- O veste buna vine acum de la Agenția Europeana a Medicamentelor in ceea ce privește alupta pe care o ducem de aproape doi ani cu virusul din China. EMA a aprobat doua noi medicamente pentru bolnavii de COVID-19, fiind vorba despre Ronapreve și Regkirona.

- Agentia Europeana pentru Medicamente din Europa a recomandat joi adaugarea unui tip rar de inflamatie a coloanei vertebrale ca posibil efect secundar al vaccinului COVID-19 de la Johnson & Johnson.

- Un posibil efect secundar extrem de rar al vaccinului COVID-19 in doza unica de la Johnson & Johnson ar putea fi inflamarea coloanei vertebrale, numita mielita transversa, a anuntat joi Autoritatea Europeana de Medicamente (EMA), potrivit Reuters.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta depunerea in Parlament a unui proiect legislativ pentru instituirea unei proceduri de autorizare in regim de urgenta a medicamentelor indicate in protocolul de tratament al bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe piata. "La initiativa…

- Agentia de Reglementare a Medicamentelor si a Produselor de Sanatate din Marea Britanie autorizeaza molnupiravir pentru tratamentul formelor usoare-moderate de COVID-19 la adultii cu un test de diagnostic pozitiv SARS-CoV-2 si care au cel putin un factor de risc pentru evolutia catre o forma severa…

- "Un nou studiu din SUA, care analizeaza date privind siguranța vaccinurilor COVID-19 pe o perioada de 6 luni din sistemele de monitorizare CDC (VAERS și v-safe), evidențiaza ca vaccinurile COVID-19 sunt sigure. Numarul de decese raportat in VAERS a fost mai mic decat cel așteptat in populația generala…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) spune ca tot inca are nevoie de mai multe date privind vaccinul rusesc Sputnik V inainte de a-l autoriza in UE, potrivit Moscow Times. Reglementatorul european a transmis ca inca discuta cu Rusia privind datele inaintate in vederea autorizarii, precizand…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a adaugat o boala neurologica extrem de rara, sindromul Guillain-Barre (GBS), ca posibil efect secundar al vaccinului pentru Covid-19 al AstraZeneca, arata o actualizare regulata a sigurantei publicata miercuri de institutie, transmite Reuters. Potrivit…