Informare meteo de precipitații, vânt puternic și polei în mare parte din țară ANM a transmis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vantului și polei, valabila in mare parte din țara de duminica seara, ora 20.00, pana luni la ora 12.00, dar și un cod galben de ninsori pentru zonele inalte din Carpații Meridionali, in vigoare de duminica seara pana luni dimineața. Potrivit informarii meteo, temporar va ploua in vestul, sud-vestul, centrul și nordul țarii. Ploile vor fi moderate cantitativ in sud-vest, unde se vor acumula cantitați de apa de 15…20 l/mp și izolat 30 l/mp. Indeosebi in Transilvania, precum și in centrul și nordul Moldovei, pe arii restranse vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se strica! ANM a transmis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vantului și polei, valabila in mare parte din țara de duminica seara, ora 20.00, pana luni la ora 12.00, dar și un cod galben de ninsori pentru zonele inalte din Carpații Meridionali, in vigoare de duminica seara pana…

- Meteorologii au emis o informare meteorologica care va intra in vigoare in seara aceasta, ora 20.00 și care va fi valabila pana maine, 6 decembrie, ora 12.00. Incepand pe tot parcursul nopții care urmeaza și pana maine la amiaza sunt așteptate sa cada precipitații moderate cantitativ, intensificari…

- In aceste zone din Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri va ninge, se va depune strat de zapada, iar vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi la rafala 70-80 kilometri pe ora, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.Potrivit meteorologilor, de sambata, de la ora 20.00,…

- In intervalul mentionat, temporar va ploua in vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii. Ploile vor fi moderate cantitativ in sud-vest, unde se vor acumula cantitati de apa de 15-20 de litri/metru patrat si izolat de 30 de litri/metru patrat.Potrivit meteorologilor, indeosebi in Transilvania, precum…

- ANM a transmis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vantului și polei, valabila in mare parte din țara de duminica seara, ora 20.00, pana luni la ora 12.00, dar și un cod galben de ninsori pentru zonele inalte din Carpații Meridionali, in vigoare de duminica seara pana luni dimineața.…

- ANM a transmis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vantului și polei, valabila in mare parte din țara de duminica seara, ora 20.00, pana luni la ora 12.00, dar și un cod galben de ninsori pentru zonele inalte din Carpații Meridionali, in vigoare de duminica seara pana luni dimineața.Temporar…

- Interval de valabilitate: 02 decembrie, ora 20 – 04 decembrie, ora 10. Fenomene vizate: intensificari temporare ale vantului și zapada spulberata in zona montana inalta, precipitații moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. In intervalul menționat vantul va avea intensificari la…

- Potrivit ANM, in perioada 26 noiembrie– 27 noiembrie, in nordul judetului Buzau si in alte zone se instaleaza un COD GALBEN de ninsori si vant puternic. In intervalul menționat vor fi intensificari ale vantului in regiunile vestice și estice ale țarii, unde local și temporar vor fi rafale in general…