- Avand in vedere noile masuri impuse de autoritați pentru protecția cetațenilor in contextul pandemiei de coronavirus, Administrația Imobile și Piețe din Targu Mureș aplica de luni, 25 octombrie, prevederile legale (Hotararea Guvernului nr.1130/22.10.2021) in ceea ce privește accesul cetațenilor, dupa…

- Accesul persoanelor in Palatul Administrativ din Timișoara, unde iși desfașoara activitatea Prefectura și Consiliul Județean Timiș, a fost limitat, vor putea intra doar cei care vor face dovada vaccinarii sau a trecerii prin boala. De asemenea, se accepta un test negativ PCR, nu mai vechi de 72 de ore.…

- Poșta Romana a transmis intr-un comunicat ca va permite accesul tuturor clienților in oficiile poștale, fara a solicita certificatul verde la intrare, doar cu masca și respectarea normelor sanitare. ”Compania Naționala Poșta Romana asigura clienților sai acces total la serviciul universal in toate subunitațile…

- Potrivit noilor decizii ale Comitetului Național Pentru Situații de Urgența, care intra în vigoare începând de luni 25 octombrie 2021, în instituțiile statului accesul persoanelor va fi condiționat. „Stimați contribuabili, va…

- Centrul comercial Shopping City Satu Mare funcționeaza dupa programul normal de lucru, zilnic in intervalul 10.00-22.00, respectand toate masurile de siguranța impuse de autoritațile in domeniu, spune conducerea centrului comercial. In ceea ce privește accesul in mall, acesta nu este restricționat,…

- Centrul Dialectic organizeaza la Timișoara miercuri, 13 octombrie, de la 18,30, la libraria La Doua Bufnițe, o intalnire cu tema „Muzica și literatura in Timișoara”. The post Muzica și literatura in Timișoara. Accesul la eveniment, cu certificat verde appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii timișoreni au desfașurat o acțiune cu caracter preventiv in contextul noilor modificari legislative privitoare la prevenirea infectarii cu COVID-19. Incepand de astazi, in Timisoara, certificatul verde COVID este obligatoriu pentru accesul in restaurante, cafenele, in sali de spectacole…

- "Noi, ca municipalitate facem demersuri pentru a utiliza aceste 30 de hectare, iar soluția gasita este crearea unui parc fotovoltaic. Suntem conștienți ca acest proiect nu va putea fi realizat peste noapte, este un demers ce necesita timp, insa pe termen mediu suntem convinși ca intreaga economie va…