- Spectacole in Baia Mare , dedicate Zilei Naționale a Romaniei : ”Crezul lor – Romania noastra”. Vezi programul Municipiul Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, prin Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, organizeaza in perioada de 29 noiembrie -1 decembrie 2019, la Sala Sporturilor „Lascar…

- La Torrejon de Ardoz, alegatorii sunt intampinați cu program artistic din partea membrilor secției de votare, potrivit unui anunț postat de Ambasada Romaniei in Spania."Ridica-te, mai, Ionica! Și tu, Gheorghe, te ridica! Sa ne ridicam cu toții, ca-i plina țara de hoți ! Ieși, romane, la lumina,…

- Pentru al treilea an la rand, elevii au parcurs primul semestru din clasa a VII-a fara manuale, dar, mari, Doamne!, le-ar putea primi de la Moș Craciun. Cu exact o luna inainte de vacanța de iarna, care incheie și primul semestru al acestui an școlar, Ministerul Educației a anunțat inspectoratele școlare…

- Dirijorul Barnas Antal și violonistul Nyari Laszlo sunt invitații Filarmonicii de Stat Arad in cadrul concertului simfonic de joi, 21 noiembrie, de la ora 19. In Sala Palatului Cultural vor rasuna, atunci, Egmont Uvertura op.84 și Simfonia I in do major op.21 de Ludwig van Beethoven, Hullamzo…

- Muzica, dans și voie buna – de toate acestea au avut parte localnicii și oaspeții prezenți la sarbatoare. Evenimentul s-a desfașurat in centrul orașului Comrat, acolo unde oamenii au savurat din bucatele tradiționale gagauze și au degustat vinul din regiune. Vedetele sarbatorii au fost vinificatorii,…

- Un robot ce imita un profesor de muzica, realizat de doi elevi de la Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" (API) din Zalau, va reprezenta tara noastra la competitia internationala de robotica World Robot Olympiad, ce va avea loc in Ungaria, la Gyor, in

- Mai mulți oameni s-au adunat ieri seara in fața monumentului Ștefan cel Mare pentru a aduce un omagiu lui Ion și Doinei Aldea-Teodorovici, la 27 de ani de la moartea acestora. S-a cantat muzica interpreților și au fost lansate fumigene in culorile steagului.

- Lora și Doinița Oancea au fost prietene, insa relația lor s-a incheiat brusc și cu mare scandal in presa. In urma cu cinci ani, Doinița Oancea a acuzat-o pe Lora ca i-a furat iubitul, pe Ionuț Ghenu, cel care ii era, la momentul respectiv, și ii este in continuare, impresar artistei. Lora și Ionuț Ghenu…