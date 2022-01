Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea ratelor dobanzii, menita sa combata inflatia, ar putea exacerba divergentele ''periculoase si extinse'' referitoare la evolutiile economice ale tarilor dezvoltate si in curs de dezvoltare, a avertizat miercuri directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Majorarile continue ale prețurilor, in special cele ale alimentelor, energiei și locuințelor, au crescut inflația din Statele Unite ale Americii la cel mai inalt nivel inregistrat din 1990 pana in prezent. Preturile de consum in Statele Unite ale Americii au continuat sa creasca in octombrie, americanii…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in octombrie 7,4%, iar comparativ cu luna octombrie 2020 indicatorul este 7,9%, anunța INS. Prețurile energiei au salturi importante, de 46% la gaze și 24% la energie electrica. Rata medie a preturilor de consum…

- Pretul graului la bursa de cereale de la Chicago a urcat marti la cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani, din cauza situatiei culturii de iarna din Statele Unite ale Americii, ceea ce a sporit temerile privind livrarile globale, pe fondul majorarii cererii pe plan international. Si cotatiile la…