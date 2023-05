Stiri pe aceeasi tema

- Lungimea drumurilor publice din Romania totaliza 86.338 kilometri (km), la finele anului 2022, din care aproape jumatate erau modernizate, in timp ce calea ferata se intindea pe 10.615 km, din care 56,2% fiind reprezentate de cai principale, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…

- Romanii vor avea de scos mai mulți bani din buzunar de la 1 aprilie. Cei care au credite in lei calculate in funcție de indicele de referința IRCC vor plati rate mai mari. Și se adauga și scumpiri. Cresc și tarifele de distribuție și transport pentru energie și gaze. De asemenea, va crește și prețul…

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie 2023, de la 15,1% in ianuarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,35%, cele nealimentare cu 12,73%, iar serviciile cu 10,38%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie, anunta luni INS, dupa ce scazuse in luna ianuarie, iar scumpiri dramatice s-au inregistrat la cele mai importante produse alimentare. Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie 2023, de la 15,1% in ianuarie 2023, in conditiile in…

- Deși analiștii anunțau o temperare a prețurilor, aceasta nu a avut loc, ba mai mult, au fost inregistrate creșteri uriașe. De exemplu, zaharul este mai scump cu 63,37% fața de anul trecut. Cele mai recente date, publicate astazi de Institutul național de Statistica, arata ca preturile de consum au crescut…

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Mai mult, potrivit INS, rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie…