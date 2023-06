Banca Naționala a Romaniei a publicat luni, 26 iunie 2023, date cu privire la o creștere inregistrata in creditarea privata din Romania, cu 7.9% fața pe perioada similara a anului trecut. Conform ultimelor informații, creditele in lei au stagnat, in timp ce imprumuturile in valuta au capatat un avant considerabil, iar creditul guvernamental a inregistrat creșteri atat in comparație cu anul trecut, cat și fața de luna aprilie. Radu Nechita, conferențiar doctor la Facultatea de Studii Europene a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj, explica pentru Ziare.com care sunt mecanismele de piața și explicațiile…