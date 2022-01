Primul semnal il dau producatorii de ceasuri de lux: modelul Big Bang de la Hublot, purtat de Usain Bolt și Jay-Z, va fi oferit in curand cu un preț și mai mare. Hublot crește prețurile pentru toate ceasurile din gama, a declarat directorul companiei elvețiene, Ricardo Guadalupe. Creșterea costurilor materiilor prime pentru aur și diamante […] The post Inflația lovește luxul first appeared on Ziarul National .