- Inflația in zona euro a coborat in teritoriu negativ, pentru prima data in ultimii patru ani, dupa prabușirea prețurilor la energie din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat in teritoriul negativ in august 2020, pentru prima data dupa luna mai 2016, in timp ce rata somajului…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat pana la 0,9%, de la 0,8% in luna precedenta. Tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei sunt tot Ungaria, Polonia, Cehia si Romania, arata…

- Romania se menține intre tarile din UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei. Cu cat au crescut prețurile in iulie Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat pana la 0,9%, de la 0,8%…

- Anunț de ultima ora de la banca naționala. BNR a scazut prognoza de inflatie pentru 2020 la 2,7% de la 2,8% cat prognoza in primavara, iar pentru 2021 mentine estimarea de 2,5% privind rata anuala a inflatiei, potrivit raportului asupra inflatiei publicat joi de banca centrala, conform Mediafax.Citește…

- Eurostat distruge propaganda mizerabila pe care o face PSD in aceste zile cu privire la rata inflatiei, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, datele publicate vineri de Oficiul european de statistica arata ca rata inflatiei a scazut in guvernarea liberala…

- Romania a avut a patra cea mai mare inflație din Uniunea Europeana in luna iunie, de 2,2%, in creștere de la 1,8% in luna precedenta. Pe prima poziție este Polonia, cu 3,8%, scrie Agerpres. Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat pana la 0,3% in luna iunie 2020, de la 0,1% in luna mai 2020, in…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,3% in luna iunie 2020, de la un nivel de 0,1% in luna mai, arata o estimare preliminara publicata, marti, de Eurostat, informeaza Reuters.Chiar daca a crescut, inflatia in zona euro este mult sub obiectivul tinta al Bancii Centrale…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la 0,1% in luna mai 2020, de la 0,3% in luna aprilie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a scazut pana la 0,6%, de la 0,7% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia si Romania,…