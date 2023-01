Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala, asa cum era de asteptat, si-a ridicat dobanda cheie la un maxim din ultimii 14 ani, de la 3,25% la 3,75%. In aprilie, factorii de decizie politica au inceput sa majoreze dobanda de la 0,1%, dar majoritatea analistilor cred ca ciclul de inasprire este aproape de incheiere. Guvernatorul…

- Companiile germane se asteapta doar la o recesiune usoara anul viitor, in pofida impactului crizei energetice, a penuriei de materii prime si a unei economii globale cu activitati scazute, a aratat un sondaj efectuat la nivelul asociatiilor economice importante, publicat marti de Reuters. ”Ultimul trimestru…

- De asemenea, BCE a mai spus ca de la inceputul lunii martie 2023 va incepe sa isi reduca bilantul cu 15 miliarde de euro (15,9 miliarde de dolari) pe luna, in medie, pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului 2023. Institutia va anunta mai multe detalii despre reducerea activelor din programul…

- Blocul european a purtat discutii intense de cateva saptamani cu privire la modulitatea prin care poate sa impuna o limita a preturilor gazlor. Masura, conceputa pentru a preveni costurile vertiginoase pentru consumatori, se dovedeste controversata pentru Europa, pe fondul unei crize energetice acute…

- Comisia Europeana a imbunatatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,9% cat anticipa in iulie pana la 5,8%, conform previziunilor economice de toamna, publicate vineri. Dupa un an solid 2022, economia Romaniei ar urma sa incetineasca, cu un avans de aproximativ 2% in…

- ”Acest ajutor financiar stabil, regulat si previzibil, in valoare medie de 1,5 miliarde de euro pe luna, va permite acoperirea unei parti importante a nevoilor de finantare pe termen scurt ale Ucrainei in 2023, pe care autoritatile ucrainene si Fondul Monetar Interntaional (FMI) le estimeaza la 3-4…

- Economia europeana a franat puternic in trimestrul III al anului in curs, pe fondul inflației și al crizei energetice.Activitatea manufacturiera din zona euro se afla deja in recesiune, incepand cu luna octombrie, spun specialiștii.Iar prognozele Bancii Centrale Europene anunța condiții…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…