Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…

- Decizia guvernului de la Budapesta de a plafona prețurile la produsele alimentare de baza, astfel incat consumatorii sa faca fața celei mai mari rate a inflației din UE, i-a facut pe unii retalieri sa introduca limite pentru cantitațile de alimente cumparate din cauza cererii crescute, relateaza Agerpres…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna noiembrie pana la 11,1%, de la 11,5% in luna octombrie, insa in opt tari membre indicele preturilor de consum a crescut de la o luna la alta, inclusiv in Romania, de la 13,5% pana la 14,6%, arata datele

- Dupa ce G7, Australia și UE au impus un plafon de preț pentru livrarile pe cale maritima a petrolului rusesc, costul principalului tip de export al Rusiei, Ural, expediat in Primorsk, a scazut la 43,72 USD pe baril, cu mult sub limita de 60 USD. Bloomberg scrie despre asta cu referire la datele agenției…

- Elon Musk a devenit mai sarac in acest an cu 100,5 miliarde de dolari, arata datele Bloomberg. Cu toate acestea, iși menține prima poziție in topul bogaților lumii, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari.

- Tot mai mulți romani s-au imprumutat, in ultimul an, la banci sau la instituții financiare nebancare. E concluzia unui studiu care mai arata ca numarul celor care vor sa ia un credit e acum mai mare decat in 2021.

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg. Guvernele din regiune…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data dupa luna iunie, in contextul in care temperaturile neobisnuit de mari pentru aceasta perioada si livrarile consistente au redus ingrijorarile referitoare la aparitia…