- Numarul locurilor de munca oferite au totalizat in octombrie 8,73 milioane, ajustate sezonier, o scadere cu 617.000 , sau cu 6,6%, a raportat marti Departamentul Muncii. Cifra este cu mult sub estimarea de 9,4 milioane a Dow Jones si cea mai mica din martie 2021. Scaderea locurilor de munca vacante…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos larg de bunuri si servicii de uz obisnuit, a crescut cu 3,2% fata de un an in urma, in ciuda faptului ca a fost neschimbat comparativ cu luna precedenta, potrivit cifrelor ajustate sezonier ale Departamentului Muncii, publicate marti. Economistii chestionati…

- Inflatia SUA a incetinit mai mult decat se estimaIndicele preturilor de consum in SUA a incetinit mai mult decat se estima in octombrie, in urma preturilor mai scazute la benzina, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala nu va mai majora dobanzile, transmit MarketWatch si Reuters, conform Agerpres.…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Banca Nationala a Romaniei a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2024 se estimeaza o rata a inflației de 4,8%, o ușoara creștere fața de previziunile de acum trei luni.BNR estima…

- Preturile pe care consumatorii americani le platesc pentru o mare varietate de bunuri si servicii au crescut intr-un ritm peste asteptari in septembrie, mentinand inflatia in centrul atentiei, pentru factorii de decizie, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele preturilor de consum, un indicator…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,8%, reusind sa inveerseze declinul initial. Actiunile companiilor de retail au condus castigurile, cu o crestere de 2,2%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 1,06%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,88%, iat FTSE 100 al bursei din Londra…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1%, dupa un inceput prudent al sedintei. Indicele companiilor de utilitati a scazut cu 2,8%, deoarece produsele chimice au scazut cu 1,8%. Acest lucru vine dupa ce Stoxx 600 a incheiat cea mai slaba evolutie trimestriala a anului si…

- Indicele anual al preturilor PCE (cheltuielile de consum personal) in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a crescut moderat in august, in urma costului mai ridicat al benzinei, transmit AP si Reuters.In august, indicele PCE a crescut cu 3,5%, dupa un avans de 3,4% luna…