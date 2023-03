Inflaţia din Spania a scăzut spectaculos în martie, mai mult decât aşteptările, la 3,3% Analistii chestionati de Reuters se asteptau la o rata de 3,8%. Aceasta scadere se datoreaza in principal faptului ca preturile la electricitate si combustibil crescusera in martie 2022, dar acum, in martie 2023, au scazut, a precizat agentia spaniola de statistica. Inflatia de baza, care elimina preturile volatile ale alimentelor proaspete si ale energiei, a fost de 7,5% in ritm anual, usor sub nivelul de 7,6% inregistrat in februarie, arata datele. Preturile la alimente au afectat puternic portofelele spaniolilor, crescand cu peste 16% in februarie fata de anul precedent. Guvernul a redus taxa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

