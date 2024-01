Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru Parlamentul European sunt mai degraba alegeri in care partidele populiste tind sa caștige mai multe voturi decat o fac la celelalte tipuri de alegeri- parlamentare sau prezidențiale. Și cred ca asta se va intampla și de data aceasta, a declarat Dan Bucșa, economistul șef pentru Europa…

- Schengen – Vicepreședintele Comisiei Europene face anunțul momentului pentru Romania: 'Vom sprijini discutiile politice pentru a garanta admiterea deplina!'"Vom sprijini discutiile politice pentru a garanta admiterea deplina a Bulgariei si Romaniei in Schengen pana la sfarsitul acestui an", a declarat…

- Economista și fosta ministra a finanțelor, Anca Dragu, va fi propusa, vineri, 22 decembrie, pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldovei, a anunțat președintele forului legislativ de la Chișinau, Igor Grosu. „Azi (n.r. - vineri, 22 decembrie), in plenul Parlamentului, o voi…

- Olanda a anunțat vineri, 15 decembrie, ca este de acord cu primirea Bulgariei in spatiul Schengen, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.Anuntul a fost facut Ministerul olandez al Justitiei, ceea ce pune capat opozitiei de lunga durata a Olandei fata de aderarea Bulgariei la spatiul european…

- Principalele riscuri sistemice la adresa stabilitatii financiare s-au mentinut, dar se observa o intensificare a incertitudinilor economice si geopolitice la nivel global, potrivit Raportului asupra stabilitatii financiare publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”Principalele riscuri sistemice…

- Premierul ungar Viktor Orban insista ca summitul UE de la jumatatea lunii decembrie nu ar trebui nici macar sa examineze problema inceperii discuțiilor de aderare cu Ucraina. Orban a scris acest lucru pe pagina sa de Twitter (X), relateaza Adevarul European. Orban a postat pe contul sau oficial un videoclip…

- Gabriela Firea a punctat faptul ca a votat in Senat legea pensiilor prin care se vor elimina inechitațile."Pensiile vor crește in 2024! Am votat in Senat proiectul prin care se face dreptate pentru seniori și pentru “eroinele” acestei țari. Mamele cu mulți copii vor beneficia de reducerea varstei de…

- Deputații din Parlamentul European au adoptat, in cadrul unei sesiuni plenare, o rezoluție prin care recomanda Comisiei Europene sa reconsidere interdicția privind importul de vehicule personale ale rușilor in UE. Rezoluția afirma ca confiscarea bunurilor și mașinilor rușilor "discrediteaza scopul sancțiunilor".…