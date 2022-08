Înfiorător! Trei morți și mai mulți răniți, într-un atac la o grădiniță din China – VIDEO Informații cutremuratoare! Intr-o provincie din China a avut loc un atac soldat cu mai multe victime. Suspectul in acest caz este cautat de poliție. Trei oameni au murit și șase au fost raniți, intr-un atac cu cuțitul, la o gradinița din provincia chineza Jianxi, potrivit ndtv.com. Nenorocirea a avut loc miercuri dimineața. Intr-o inregistrare video […] The post Infiorator! Trei morți și mai mulți raniți, intr-un atac la o gradinița din China - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un barbat inarmat a patruns miercuri intr-o gradinita din centrul Chinei, atacand mai multe persoane. In urma atacului, trei persoane au murit și alte șase au fost ranite, a anuntat politia locala, citata de AFP și Agerpres. „Un raufacator care purta o cascheta si o masca, inarmat, a navalit” la ora…

