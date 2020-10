Stiri pe aceeasi tema

- Virfurile ascuțite ca lama a padurilor de piatra se pot forma in condiții destul de simple, a aratat un experiment al oamenilor de știința americani. Rezultatele studiului sint publicate in revista Proceedings of the National Academy of Sciences, rapoarte pe scurt despre ele Live Science. Folosind acadele,…

- Cainele cantareț de Noua Guinee (New Guinea singing dog), care urla intr-un fel unic, melodios, și Cainele Salbatic de Munte (Highland Wild Dog) par a fi una și aceeași rasa de caine, potrivit unui studiu publicat recent. Acești caini sunt considerați a fi printre cei mai rari din lume, cu doar cateva…

- Dupa ce a plecat de la Pitești, Gheorghe Cristian, fost portar al FC Argeș, a lucrat in București. In ultima perioada a fost angajat la Academia de Fotbal Juventus din capitala. Odata cu venirea pandemiei, Cristian a ramas fara serviciu și, cum zilele trecute a fost in Pitești, l-am intrebat daca este…

- Bebelusii si copiii folosesc ambele emisfere cerebrale pentru a intelege limbajul, spre deosebire de adulti, care descifreaza limbajul cu ajutorul partii stangi a creierului. Sunt concluziile unui studiu desfasurat recent de cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii din Georgetown, transmite…

- Bebelusii si copiii folosesc ambele emisfere cerebrale pentru a intelege limbajul, spre deosebire de adulti, care descifreaza limbajul in partea stanga a creierului, potrivit unui studiu desfasurat de cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii din Georgetown, relateaza EFE. Studiul, publicat…

- Aproximativ 70% din toate nevertebratele care populau Pamantul in urma cu 359 de milioane de ani, la sfarsitul perioadei Devonian (de acum 416 milioane de ani pana acum 358 de milioane de ani) au murit probabil din cauza exploziei unei stele indepartate intrata la sfarsitul vietii stelare in stadiul…

- "Rezultatele noastre confirma ipoteza ca pandemia COVID-19 a provocat schimbari semnificative in comportamentul de cumparare al consumatorilor de legume proaspete. In consecinta, consumatorii sunt mai hotarati sa plaseze comenzi online de legume proaspete livrate direct de producatori. Inainte de aplicarea…

- CHIȘINAU, 20 iul - Sputnik. Psihologii americani și canadieni au efectuat doua cercetari paralele pentru a studia de ce cuplurile nefericite au probleme de separare, informeaza site-ul Asociației Americane de Psihologie, care a publicat rezultatele cercetarilor. © CC BY 2.0 / Daniel Avelino / A couple…