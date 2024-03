Infatuare, copii, adulter: căsătoria este tema premiilor Oscar Impreuna, filmele nominalizate la premiile Oscar 2024 schițeaza o imagine compozita a casniciei așa cum este ea perceputa astazi Nu cumva știi sentimentul acela? Ești la o petrecere mondena, cunoști un fizician celebru și il rogi sa-ți explice mecanica cuantica. Pe masura ce descrie „forțele de atracție” dintre particule, degetele vi se impletesc și știi instinctiv – el vorbește despre voi doi. Sau poate ești un copil minune la pian, improvizezi la o seara muzicala in New York. O tanara se apropie și…bam! Iți dai seama ca ea este destinul tau. Cel puțin așa se intampla in filme. La prima vedere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

