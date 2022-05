Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse utilizeaza camioanele cu care aduc "ajutoare umanitare" in Mariupol, port strategic la Marea Azov - pe care il controleaza aproape in totalitate, cu exceptia combinatului Azovstal, ultima reduta de rezistenta a combatantilor ucraineni - pentru evacuarea cadavrelor locuitorilor orasului,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a recomandat sambata militarilor ruși ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”. Comandamentului rus planuiește sa continue ofensiva si sa aduca mai multe forte pe frontul ucrainean, relateaza agentia de presa Liga.net,…

- „Luptele continua", se arata intr-un raport al Statul Major General, relateaza DPA.Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea Harkov. Fortele ruse incearca sa avanseze in mai multe locuri, dar trupele ucrainene resping atacurile, se precizeaza in raport.In regiunea Dnipropetrovsk,…

- Mai multe ucrainence au venit la Kiev pentru a le cere autoritatilor sa faca eforturi suplimentare pentru salvarea soldatilor blocati in complexul Azovstal din Mariupol. Femeile s-au oferit sa serveasca drept scut uman pentru evacuarea in siguranta a barbatilor, transmite BBC.

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Forțele proruse din Donbas au luat cu asalt oțelaria Azovstal din Mariupol, ultimul punct de rezistența din oraș. Acestea controleaza toate cartierele rezidențiale. Armata rusa a deschis un coridor umanitar pentru evacuarea militarilor ucraineni.

- Forțele ruse și-ar fi stabilit un punct de staționare intr-o biserica aflata la nord de Kiev și folosesc acest loc ca baza pentru a pune la punct un asalt asupra capitalei Ucrainei, a declarat vineri un inalt oficial al adminisrtrației americane, citat de Reuters. „Personalul militar este situat atat…