- Lucian Burchel (58 de ani), directorul Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a anunțat ca in decursul zilei de astazi va face demersuri la CNFPA (n.r. Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor), dar și la Federația Moldoveneasca de Fotbal, pentru a afla exact daca Mihai Pintilii (38…

- Școala Federala de Antrenori (SFA) a organizat in perioada 19-21 decembrie Modulul 5 din cadrul licenței UEFA B. Acesta a fost dedicat segmentului de varsta U16-U19 și Seniorilor (nivel de fotbal amator). Astfel, s-a incheiat procesul de formare dedicat acestei licențe. Printre cei 26 de antrenori care…

- Școala Federala de Antrenori (SFA) a organizat, in perioada 19-21 decembrie, Modulul 5 din cadrul licenței UEFA B, dedicat segmentului de varsta U16-U19 și seniorilor (nivel de fotbal amator). Astfel, s-a incheiat procesul de formare dedicat acestei licențe, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Marius…

- Gigi Becali, patronul FCSB, anunța ca este decis sa-l pastreze in continuare pe Mihai Pintilii ca antrenor, deși acesta nu are licența PRO. Omul de afaceri a avut un discurs la adresa Federației Romane de Fotbal și a Școlii Federale de Antrenori, atacandu-i pe Mihai Stoichița, directorul tehnic al…

- Jovan Markovici și Andrei Ivan, jucatorii Universitații Craiova excluși din lot de Mirel Radoi pe 12 noiembrie, sunt titulari cu CS Mioveni, la primul meci de la plecarea fostului selecționer din Banie. Plecarea lui Radoi de la Craiova, dupa 1-2 cu Argeș in Cupa Romaniei Betano, le-a prins bine jucatorilor…

- Școala Federala de Antrenori (SFA) continua demersurile pentru respectarea directivei UEFA conform careia echipele din ligile profesioniste de fotbal europene sunt obligate sa aiba sub contract antrenori de portari care sa dețina licența UEFA A-GK incepand cu sezonul competițional 2023-2024. Astfel,…

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a comentat evenimentele tensionate petrecute in club in ultimele zile, dupa ce Mirel Radoi a ales sa critice public indisciplina din cadrul lotului. Mihai Rotaru intervine in disputele interne de la Craiova: „Carțu a vorbit fara sa fie intrebat” „Noi suntem…

- Antrenorul targoviștean Nicolae Croitoru s-a numarat, saptamana trecuta, printre absolvenții cursului UEFA „Coach Educators”, organizat de Școala Federala de Antrenori și Academia Naționala de Fotbal. Cursul a fost coordonat de Dany Ryser și Dariusz Pasieka, experți tehnici UEFA, specialiști in formatori…