In perioada 30 noiembrie – 4 decembrie, copiii sunt invitați sa invețe cum sa picteze, in cadrul unui workshop gratuit, susținut la Biserica „Sf. Imparați Constantin și Elena” din satul Ograzile, comuna Merei. Workshop-ul este susținut de Mihail Maxim, cel mai tanar pictor bisericesc, autorizat, din Romania. A absolvit Liceul de Arte „Margareta Sterian”, apoi Școala de Pictura Bisericeasca in cadrul Patriarhiei Romane Ortodoxe, fiind și student la Facultatea de Teologie Ortodoxa ,,Justin Patriarhul” din Bucuresti. Parinții interesați pot suna la numarul de telefon 0764.723.551