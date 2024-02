Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de pe citeva strazi din capitala vor ramine in data de 15 februarie fara apa la robinet, anunța primaria Chișinau, noteaza Noi.md. Restricțiile vizeaza urmatoarele strazi: -Gh. Madan, 16; 48 -50 (inclusiv cu fractii); Gh. Madan, 77-83; -Iazului, 2 (inclusiv cu fractii); Iazului, 8-22. Deconectarile…

- Piața bancara europeana este extrem de bine reglementata, un lucru ce a dus la o stabilitate a instituțiilor financiare, dar și la o scadere a concurenței. Adrian Codirlașu, vicepreședintele CFA Romania, spune ca efectul acestor reglementari este acela...

- Masura guvernamentala de plafonare a adaosurilor comerciale la alimentele de baza, care a fost implementata pentru a proteja consumatorii de creșterea excesiva a prețurilor, va expira la 1 februarie. Aceasta schimbare va avea un impact direct asupra prețurilor și se preconizeaza ca anumite produse vor…

- In timp ce unii oameni aleg produsele alimentare pentru masa de sarbatoare dupa aspect, alții verifica termenul de valabilitate și pastreaza bonul de casa. Potrivit specialiștilor de la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in caz de intoxicație alimentara, consumatorii pot cere agentului…

- Crizele suprapuse și reglementarile mai stricte aparute in ultimii patru ani au perturbat companiile din sectoarele destinate consumatorilor precum retailul, producția manufacturiera, industria auto sau tehnologia, media și telecomunicațiile (TMT), punand in evidența importanța adaptarii, digitalizarii…

- PNL Campia Turzii, grupul de interese cu un fler aparte pentru transformarea utilitații publice intr-o veritabila gainușa cu oua de aur. Observam cu cata maiestrie au reușit sa metamorfozeze doua societați comerciale, “Compania de Salubritate” și “Domeniul Public”, in adevarate agenții financiare. E…

- Ne place sau nu, energia din surse regenerabile este viitorul și modul in care putem elimina dependența de alte țari, fie ca vorbim de Rusia sau de China. Afirmația aparține șefului uneia dintre cele mai mari companii de pe piața de energie de la noi, PPC Romania (fostul ENEL). Tranziția de…

- Consumatorii autohtoni devin tot mai interesați de eficiența și consum, fenomen explicabil in actualul context economic, spune Catalin Draguleanu, senior director Ariston Romania. Potrivit acestuia, vestea buna este ca tehnologia moderna ofera și cele mai bune soluții in acest sens. Un exemplu in acest…