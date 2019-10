Industria turismului virtual va ajunge la 820 miliarde de dolari în 2020 In comparatie cu anul anterior, in 2019 volumul vanzarilor de pachete turistice a crescut cu 292%, in timp ce pretul unui pachet turistic din mediul virtual a crescut cu doar 4% la nivel comparativ cu 2018, scrie Agerpres. In acelasi timp, tariful platit pentru un pachet turistic cumparat din mediul offline, adica dintr-o agentie de turism fizica, s-a majorat cu 22%, in acest an fata de anul anterior. BJR-Vacante.ro, una dintre cele mai importante agentii de turism care activeaza in mediul online, precizeaza citand SaleCycle.com, ca, la nivel mondial, industria turismului online… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

