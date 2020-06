Stiri pe aceeasi tema

- Industria hoteliera a pierdut aproximativ 240 de milioane de euro in lunile martie, aprilie si mai, in urma celor circa 6 milioane de innoptari care nu au mai avut loc in aceasta perioada, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile.…

- Ideea redeschiderii teraselor cu utilizarea a doar jumatate din locurile disponibile este o supra-reglementare absurda, iar purtarea mastilor la terase nu este solicitata in nicio tara din Europa, a sustinut, luni, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu, intr-o…

- Când sunt evenimente nedorite, precum cel al pandemiei, mediul de afaceri ar putea beneficia de aplicarea modelului Kurzarbeit, o combinație între contractul de munca pe care fiecare îl are fiecare angajat și șomaj tehnic, dar mult mai flexibil, reiese din declarațiile lui Dragoș Anastasiu,…

- Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens si cred ca, in Romania, va fi turism incepand din 1 iunie, a declarat, sambata, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu, potrivit Agerpres."O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa…