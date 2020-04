Industria de armament recâștigă piețele lui Ceaușescu Romtehnica, societatea care se ocupa de comercializarea armamentului produs in Romania, a anunțat ca a incheiat deja un contract cu Nigeria, urmand sa reia și vanzarile spre piețele tradiționale de pe vremea lui Ceaușescu. Este vorba despre țari din Asia, cum ar fi Liban și Kuweit, dar și din Africa, printre statele vizate de pe […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

