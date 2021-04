Stiri pe aceeasi tema

- Cancelaria Sfantului Sinod a aprobat indrumarile privind slujbele care vor fi savarșite in perioada dintre sambata Floriilor și sarbatoarea Izvorului Tamaduirii,in condițiile starii de alerta. Respectarea regulilor de protecție va fi asigurata de voluntari, iar Sfanta Lumina va veni de la Ierusalim.

- Patriarhul Daniel a aprobat setul de recomandari pentru slujbele din sambata Floriilor și in noaptea de Inviere. Astfel, slujbele pot fi ținute in interiorul și in afara bisericii, cu respectarea regulilor de protecție sanitara, iar credincioșilor li se recomanda sa vina la biserica cea mai apropiata…

- Credincioșii vor putea sta și in biserica, la slujba de Inviere, dar in numar limitat, cu respectarea regulilor de distanțare, spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), in contextul in care premierul anunțase ca slujbele de sarbatori se vor face in exteriorul lacașurilor de cult. Premierul…

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 – 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic. Aceasta a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia…

- Premierul Florin Cițu a avut, azi, o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. Conform unor surse, in urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2. Masura…

- Cum vom sarbatori sarbatoarea Invierii Domnului și in ce condiții vom putea merge la biserica pentru a aduce acasa Lumina sfanta sunt intrebari la care autoritațile și reprezentanții cultelor au incercat sa gaseasca cele mai potrivite raspunsuri, intr-o intalnire la

- Potrivit surselor Antena 3, bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, astfel incat credincioșii vor putea merge sa ia Lumina. In urma intalnirii intre premierul Romaniei, Florin Cițu și...

- Noaptea de Inviere are o mare importanța pentru creștini. Se spune ca atunci Dumnezeu deschide cerurile pentru a asculta dorințele oamenilor. Lumanarea de Inviere, odata cu osteneala de a fi prezenti la Biserica, este o ofranda adusa lui Dumnezeu. Adevarata masa, in aceasta noapte, este dumnezeiasca…