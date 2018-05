Stiri pe aceeasi tema

- Un protest are loc duminica in București, dupa ce vineri un barbat care a proiectat mesajul #rezist pe Muzeul de Arta, vineri seara, in timpul festivalului de lumini Spotlight, a fost reținut și amendat de poliție. Sute de oameni s-au strans in fața Ministerului de Interne și al Muzeului de Arta…

- Ion Iliescu arata ca il surprinde faptul ca, "liberi fiind, oamenii nu mai cred ca trebuie sa lupte pentru libertatea lor" si din acest motiv "au ajuns sa dea lectii de democratie oameni care, in timpul ceausismului, au tacut malc, asta cand nu puneau umarul la costruirea cultului personalitatii…

- Unul dintre cei mai cunoscuti pianisti romani contemporani, Horia Mihail, porneste din nou intr-un turneu national extraordinar. In perioada 9 aprilie – 8 mai va sustine 18 recitaluri in 17 orașe din țara. „Pianul calator”, ediția a opta, marcheaza 100 de ani de la Marea Unire de la Alba…

- Doi sindicaliști din Poliție au fost fotografiați in timp ce ar urina pe Biserica Kretzulescu din București. Imaginea surprinsa de un tanar a starnit controverse, dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare. Contactat de reporterii Libertatea.ro, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor…

- Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza in fata MAI Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza, la aceasta ora, în fata Ministerului de Interne, nemultumite de conditiile de lucru si de salarizare. Dupa prânz, manifestantii ar urma sa plece într-un mars…

- Protest al angajaților din poliție și penitenciare, pe 24 martie. Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii anunța, prin intermediul unui comunicat, ca vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- Politistii anunta proteste maine, in Bucuresti Câteva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, ieri, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian…