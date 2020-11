Stiri pe aceeasi tema

- Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marți spre miercuri. A fost una din marile artiste ale teatrului si filmului romanesc, realizand roluri inegalabile. Actrita, de 87 de ani, se afla internata in stare grava in Clinica de gastroenterologie și hepatologie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași.…

- Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marți spre miercuri. A fost una din marile artiste ale teatrului si filmului romanesc, realizand roluri inegalabile. Actrita, de 87 de ani, se afla internata in stare grava in Clinica de gastroenterologie și hepatologie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași.…

- Este doliu in Romania. Draga Olteanu Matei a murit la 87 de ani. Indragita actrita fusese dusa la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Draga Olteanu Matei, dusa in stare grava la spital Draga Olteanu Matei a decedat astazi, 18 noiembrie, la varsta de 87 de ani.…

- A murit indragita actrita Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani. Ea a ajuns vineri seara, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, transferata de la Spitalul Județean Piatra Neamț, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Desi starea ei de sanatate se ameliorase intial, aseara a intrat in coma…

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale. Citește și: CTP, reacție la scrisoarea virala…

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale.

- Draga Olteanu Matei a fost stabilizata și este internata in prezent la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Sf. Spiridon din Iași, acolo unde a ajuns in stare grava, vineri seara. “Pacienta a fost adusa in urgenta la Spitalul Sf Spiridon de la Spitalul Piatra Neamt in UPU. A suferit o hemoragie…

- Actrița Draga Olteanu Matei a fost adusa in acesta seara la Iași prin transfer pe fondul unei hemoragii digestive importante. Pacienta a fost internata la Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” unde a primit ingrijiri medicale de urgența. Medicii spun ca starea ei de sanatate este una stabila și ca este internata…