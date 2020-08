Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs vineri in Marea Banda, in largul Indoneziei, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de agentia Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de 640 de kilometri, a indicat EMSC, care a estimat initial magnitudinea la 6,6. Seismul nu a fost indeajuns de puternic pentru a declansa un tsunami in aceasta regiune din Oceanul Indian, a indicat serviciul indonezian de monitorizare a evenimentelor de tip tsunami - Tsunami Service Provider (TSP). Indonezia - situata pe asa-numitul ''Cerc de foc al Pacificului'', o zona cu o puternica…