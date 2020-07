Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 38 sunt date disparute in urma unor viituri produse marti in provincia indoneziana Sulawesi de Sud, au anuntat echipele de interventie, citate de Xinhua. Revarsarea unui rau, in urma ploilor abundente, a dus la inundarea unei regiuni din districtul…

- Doua persoane au murit si alte 16 persoane au fost declarate decedate in vestul Japoniei, in urma ploilor torentiale care au provocat deversarea unor cursuri de apa si alunecari de teren, au raportat duminica mass-media locale citate de AFP. O femeie si un barbat, ambii octogenari, au murit in alunecarile…

- Cel putin 12 persoane au murit, iar zeci de mii au fost evacuate in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Japonia, cauzate de ploile torentiale din ultimele zile, informeaza agentia Associated Press. ...

- Cel puțin 20 de migranți africani și-au pierdut viața dupa ce o ambarcațiune în care se aflau peste 50 de persoane s-a scufundat în largul Tunisiei, a informat marți un oficial tunisian, citat de Reuters.Cadavrele au fost descoperite marți, în largul orașului Sfax, a precizat…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unei tornade produse in timpul noptii, care a avariat sute de locuinte in provincia Lampung din Indonezia, a precizat joi un oficial, potrivit DPA. Cinci persoane au fost de asemenea grav ranite intr-o vijelie care a afectat miercuri trei sate din provincia…

- Cele doua atacuri teroriste care au avut loc, marti, in Afganistan, primul intr-un spital din Kabul care gazduia o clinica de maternitate a ONG-ului Medecins sans frontieres (MSF) si al doilea la o ceremonie funerara, in estul tarii, s-au soldat cu 40 de morti si cel putin 68 de raniti, scrie Reuters.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite în atacurile teroriste produse marti în Afganistan, anunta autoritatile de la Kabul, citate de agentia Reuters. Doua explozii urmate de focuri de arma s-au produs la un spital situat în zona Dasht-e-Barchi din…

- Un atac sinucigas cu explozivi care a avut loc miercuri in provincia Kabul nu departe de capitala Afganistanului a ucis 3 oameni si a ranit alti 15, a anuntat Ministerul de Interne afgan, informeaza Reuters. "Un atacator sinucigas si-a detonat explozivii printre civili in zona Reshkhor din districtul…