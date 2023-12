Indigestie. Intoxicație alimentara. Ambele tulburari sunt frecvente in perioada Sarbatorilor Craciunului, dar ele vin cu simptome diferite. In perioada Sarbatorilor Craciunului avem tendința de a manca mai multe alimente foarte grase și ușor perisabile. Aceste excese au consecințe care poarta numele de indigestie și intoxicație alimentara . Indigestia se manifesta atunci cand capacitatea de digestie este depașita, spune medicul nutriționist Jean-Michel Cohen pentru Yahoo Actualites . Stomacul nu mai este capabil sa secrete suficiente enzime. Și aceasta deoarece in tubul digestiv și in intestin…